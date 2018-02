Alexis Santos n'est pas venu ici en touriste

Dans cinq jours, le poids lourd Simon Kean va défendre sa ceinture intercontinentale de l'IBO face à Alexis Santos.

L'Américain est arrivé à Montréal mardi et il prévient son adversaire: il n'est pas venu ici pour jouer au touriste.

«Je vais faire tout ce que je dois faire pour obtenir la victoire», a lancé Santos à son arrivée, à TVA Sports.

Celui qui a subi une défaite à son dernier combat était déjà à l'entraînement lorsque le téléphone a sonné il y a trois semaines pour lui offrir ce duel contre Kean. Il se préparait pour un combat revanche contre Niall Kennedy alors il ne s'était pas éloigné du gymnase.

«J'étais excité, car j'étais dans le gymnase et j'attendais. Quand tu reviens d'une défaite, tu peux t'effondrer ou, comme moi, retourner rapidement au gymnase pour travailler. J'attendais un combat revanche contre Kennedy, mais cette opportunité s'est présentée.»

Samedi soir, Kean, invaincu en 12 combats professionnels, sera plus lourd et plus grand que son adversaire.

Mais Santos ne pense pas que ces avantages vont jouer dans la balance et il promet de vendre chèrement sa peau.

«Je pense que ce sera une bataille de loups. Nous avons tous les deux une chance de l'emporter. Le plus fort physiquement et mentalement va l'emporter.»

Trois semaines, c'est peu pour se préparer à livrer un combat aussi important. L'Américain et son entraîneur ont fait de leur mieux pour arriver fin prêts au Québec. L'athlète de 28 ans veut retourner chez lui avec la ceinture intercontinentale de l'IBO. Une victoire qui lui ouvrirait des portes.

«J'ai quelque chose à prouver à moi-même, car je reviens d'une défaite. Une victoire ici va m'ouvrir des portes et va me permettre d'obtenir de meilleures opportunités.

Chose certaine, ce duel présenté en direct à TVA Sports samedi soir s'annonce explosif. Santos, qui présente une fiche de 18 victoire et deux défaites, est reconnu pour son style hargneux et fonceur.