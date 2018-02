Adam Henrique tranche le débat

Adam Henrique a joué les héros, mardi à Buffalo, marquant en prolongation pour permettre aux Ducks d’Anaheim de défaire les Sabres par la marque de 4-3.

Ryan O’Reilly avait précédemment soulevé la foule du KeyBank Center en créant l’égalité avec seulement 15 secondes à écouler au troisième tiers.

Rickard Rakell connaît d’excellents moments par les temps qui courent. Avec un but en deuxième période, il a touché la cible dans un troisième duel consécutif. L’attaquant suédois compte quatre buts et neuf points au cours d’une séquence de cinq parties avec au moins un point.

Ryan Getzlaf a obtenu une mention d’aide sur cette réussite survenue sur le jeu de puissance. Il a du même coup atteint le plateau des 300 points en avantage numérique.

Ondrej Kase et Corey Perry ont également fait scintiller la lumière rouge dans la victoire, tandis que Zemgus Girgensons et Jack Eichel ont répliqué dans une cause perdante.

Ryan Miller a repoussé 30 rondelles devant les filets des Ducks. Robin Lehner a pour sa part effectué 29 arrêts.

Il s’agit d’une quatrième défaite de suite pour les Sabres.