Un appel à la générosité pour le jeune Kory-Antony Roy-Lagacé

Vous avez peut-être déjà croisé Kory-Antony Roy-Lagacé dans l’un des arénas de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Ce jeune de 15 ans est un grand amoureux de hockey. Son histoire a touché plusieurs personnalités au fil des ans, que ce soit des joueurs de la LHJMQ ou encore P.K. Subban et Carey Price dans la LNH.

Le natif de Rivière-du-Loup est atteint d'une maladie orpheline depuis sa naissance.

C'est ce qui a poussé plusieurs personnes à amasser les 25 000 $ nécessaires pour lui payer une chambre hyperbare.

Les Fondations Philippe Boucher et Maurice Tanguay ont été généreuses. Le trio formé par l'entraîneur adjoint des Sénateurs et ancien pilote des Voltigeurs Martin Raymond et ses amis Louis Robitaille et Charles-David Beaudoin s'est donné comme objectif de trouver les 10 000 $ manquants.

Ils ont créé une campagne de sociofinancement et lancent un appel à la générosité des partisans aux quatre coins de la LHJMQ.

Pour faire des dons, rendez-vous au : https://fundrazr.com/korychambrehyperbare

(Voyez le reportage de Mikaël Lalancette dans la vidéo ci-dessus, tirée de l'émission Le magazine LHJMQ)