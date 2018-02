Super Bowl: débordements à Philadelphie

Les Eagles de Philadelphie ont remporté le premier Super Bowl de leur histoire grâce à un gain de 41-33 sur les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, dimanche.

Avec raison, les partisans de la formation de la Pennsylvanie ont célébré en grand dans la Ville de l'Amour fraternel.

Comme c'est souvent le cas, ces célébrations ont donné droit à certains abus.

People yelling “Everything is free,” looting, trashing this gas station. Damn it, Philly we better than this. pic.twitter.com/WecXaAmrFh