Soirée émotive en vue pour Marc-André Fleury

Quand le calendrier de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour la présente saison est sorti, le gardien des Golden Kights de Vegas Marc-André Fleury a encerclé une date, soit celle du 6 février, alors son équipe sera à Pittsburgh pour affronter les Penguins.

C’est effectivement ce mardi que Fleury effectuera son retour dans la ville qui l’a vu devenir un des meilleurs gardiens du circuit Bettman et où il a gagné trois fois la coupe Stanley (2009, 2016 et 2017). Il recevra d’ailleurs sa bague de la récente conquête des mains de Mario Lemieux avant la rencontre de mardi.

Cette partie sera présentée sur les ondes de TVA Sports à compter de 19h.

Au cours de ses 13 années passées dans l’uniforme des Penguins, Fleury a réécrit le livre des records de la formation avec ses 375 victoires et ses 44 jeux blancs en plus d’être un des joueurs les plus impliqués dans la communauté.

«J'ai essayé de ne pas trop y penser, mais ça occupe mon esprit depuis un bout de temps, a avoué Fleury, cité par le site web de la LNH. J'ai eu de la planification à faire parce que la famille va m'accompagner. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre comme accueil, mais peu importe, je serai heureux d'être de retour.»

Pour l’occasion, sa conjointe, ses deux filles, ses parents et sa sœur seront à Pittsburgh pour assister à la rencontre où l’on s’attend à ce qu’une vidéo hommage rappelant les meilleurs moments de Fleury avec les Penguins soit présentée.

«C'est difficile de savoir comment je vais réagir, c'est une première pour moi, a-t-il souligné. J'ai eu un avant-goût à Las Vegas (au moment d'affronter les Penguins), mais je m'attends à être plus émotif. Ça me fera tout drôle de me retrouver dans le camp ennemi après toutes les années passées à Pittsburgh.»

Le 14 décembre dernier, Fleury affrontait pour la première fois de sa carrière les tirs de Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Kristopher Letang lors d’un match de la LNH, lui qui avait l’habitude de les frustrer durant les entraînements. Il a eu le dessus sur ses anciens coéquipiers en stoppant 24 tirs dans une victoire de 2-1. Seul Ian Cole était parvenu à le déjouer.

Questionné sur la venue de son ancien coéquipier, Letang a indiqué s’attendre à une longue ovation de la part des partisans pour son ami.

«Dernièrement, Matt Cullen a été de retour à Pittsburgh avec le Wild du Minnesota et les fans lui ont réservé un accueil incroyable», a noté le défenseur des Penguins, également sur le site web de la LNH.