Patric Hornqvist ratera au moins une semaine

L’attaquant des Penguins de Pittsburgh Patric Hornqvist ne sera pas en mesure de jouer cette semaine.

Sur la touche à la suite d’une collision survenue vendredi avec le défenseur Brooks Orpik, des Capitals de Washington, Hornqvist est blessé au bas du corps.

L’entraîneur-chef des Penguins Mike Sullivan a indiqué que le cas de l’attaquant suédois serait réévalué sur une base hebdomadaire.

Hornqvist, qui a récolté 31 points en 49 matchs cette saison, a déjà raté la rencontre de samedi face aux Devils du New Jersey. Il sera assurément absent, ce mardi soir, contre les Golden Knights de Vegas. L’attaquant devrait également rater le voyage de deux matchs, à Dallas et à St. Louis, les 9 et 11 février.