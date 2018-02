Luigi Di Biagio nommé sélectionneur par intérim de l'Italie

L'ancien international Luigi Di Biagio, jusqu'alors entraîneur des Espoirs italiens, a été nommé sélectionneur par intérim de la Squadra Azzurra, a annoncé lundi la Fédération (FIGC) dans un communiqué.

«Il a été décidé de confier à Luigi Di Biagio la charge de sélectionneur de la Nazionale en vue des deux matchs internationaux de mars, le 23 contre l'Argentine à Manchester et le 27 contre l'Angleterre à Londres», a annoncé la FIGC.

L'Italie, éliminée en barrage d'accession du Mondial 2018 en novembre n'a plus de sélectionneur depuis cette date et le départ de Gian Piero Ventura.

Les noms les plus fréquemment cités pour reprendre le poste après le probable intérim de Di Biagio sont ceux de Roberto Mancini, Antonio Conte, Claudio Ranieri ou Carlo Ancelotti.

Mais l'Italie du football s'est enfoncée encore un peu plus profondément dans la crise la semaine dernière en ne parvenant pas à élire un nouveau président pour la FIGC. Le comité olympique italien (Coni) a alors placé la fédération sous tutelle.

Agé de 46 ans, Luigi Di Biagio a été défenseur central de la Roma (1995-1999) et de l'Inter Milan (1999-2003) et compte 38 sélections en équipe nationale entre 1998 et 2002.