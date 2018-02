Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 4 février 2018.

Résultats

Vegas 4 – WASHINGTON 3

– WASHINGTON 3 Ottawa 1 – MONTRÉAL 4

San Jose 3 – CAROLINE 1

Une 16e victoire sur la route pour les Golden Knights

Reilly Smith (2B) a créé l’égalité en troisième période et Alex Tuch (1B, 1A) a marqué le but gagnant avec un peu plus de cinq minutes à faire en troisième période pour aider les Golden Knights à augmenter leur avance au sommet du classement de l’Association de l’Ouest.

Vegas porte ainsi sa fiche à 16-10-2 sur les patinoires adverses cette saison et n’est qu’à trois victoires du record de la LNH dans cette catégorie pour une équipe d’expansion.

Fleury et Price grimpent

Les gardiens Marc-André Fleury (Golden Knights) et Carey Price (Canadiens) ont grimpé au classement des gardiens les plus victorieux de l’histoire de la LNH.

Fleury a récolté la 390e victoire de sa carrière pour surpasser Dominik Hasek, au 13e rang de tous les temps.

De son côté, Price a mérité la 285e victoire de sa carrière pour surpasser Tiny Thompson, au 40e rang de tous les temps.

Dell spectaculaire

Aaron Dell a réalisé 29 arrêts et les Sharks ont remporté une deuxième victoire consécutive après une séquence de quatre défaites.

Dell a porté sa fiche à 13-4-2 cette saison, avec une moyenne de buts alloués de 2,44, un taux d’efficacité de ,919 et deux blanchissages.

