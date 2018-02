Les Maple Leafs remportent un festival offensif

Auston Matthews a réussi un doublé dans un match à saveur offensive que les Maple Leafs ont finalement remporté au compte de 7-4 face aux Ducks d’Anaheim, lundi à Toronto.

Le joueur-vedette a touché la cible pour une deuxième fois avec un peu plus de deux minutes à jouer au troisième engagement, procurant du même coup une avance de deux buts aux siens.

Le club torontois avait défait les Ducks une première fois cette saison par la marque de 3-1, le 1er novembre en Californie.

Le jeu offensif a été à l’honneur lors de la deuxième période, au cours de laquelle six buts ont été marqués, soit trois par chaque club.

Ryan Getzlaf, Rickard Rakell et Ondrej Kase ont fait scintiller la lumière rouge pour les visiteurs.

Avec son 20e but de la saison, Rakell a ainsi obtenu au moins un point dans un quatrième match de suite. Avec trois points lundi soir, il compte huit points dans cette séquence. Le Suédois de 24 ans avait récolté deux points, dont un filet, contre le Canadien de Montréal, samedi.

Quatre points pour Perry

Corey Perry a pour sa part terminé sa soirée de travail avec quatre mentions d’aide.

Dans le clan adverse, Nazem Kadri a également prolongé sa séquence du genre en vertu de deux mentions d’aide. Il compte trois buts et huit points à ses six plus récentes sorties après n’avoir obtenu que deux points lors des 20 précédentes.

William Nylander a également réussi deux filets. Mitchell Marner, Leo Komarov et Zach Hyman ont aussi fait bouger les cordages dans la victoire.

Frederik Andersen avait concédé trois filets avant de retraiter au vestiaire après une collision avec Perry. En relève, Curtis McElhinney a repoussé 15 rondelles. De l’autre côté, Ryan Miller a connu une soirée difficile, repoussant 33 des 39 lancers dirigées vers lui.

Les Ducks compléteront une série de cinq matchs à l’étranger contre les équipes de la section Atlantique en affrontant les Sabres, mardi à Buffalo.

Les Maple Leafs disputaient pour leur part le premier match d’une séquence de cinq au Air Canada Centre. Leurs prochaines adversaires seront les Predators de Nashville, mercredi.