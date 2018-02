Le succès des boxeurs passe par la préparation

Depuis quelques années, le conditionnement physique est devenu un aspect essentiel de l'entraînement des boxeurs professionnels d’ici.

Voyez le reportage de Nacny Audet dans la vidéo, ci-dessus.

Le préparateur physique Jarek Kulesza s'assure que des pugilistes québécois comme Steven Butler, Mathieu Germain et Erik Bazinyan arrivent à 100% dans le ring le soir de leur combat.

«Tu ne peux pas augmenter l'endurance physique ou la puissance seulement en frappant dans un sac», assure-t-il.

«Il faut développer la force physique, l'endurance en aérobie, lactique. Donc, il faut briser les barrières un peu et aller plus loin dans l'entraînement physique de l'athlète, et non seulement du boxeur.»

Avec les boxeurs qui sollicitent ses services, Kulesza augmente la cadence semaine après semaine durant leur camp d'entraînement. Il les pousse au maximum de leurs capacités.

Germain, qui vise une 13e victoire consécutive chez les professionnels, le 10 février prochain, travaille avec Kulesza depuis trois ans. Les résultats parlent d’eux-mêmes.

«J'ai connu la boxe sans la préparation physique, a-t-il raconté. Puis je l'ai connue avec Jarek, et c'est vraiment le jour et la nuit. Je me sens plus fort physiquement, plus en forme, mais aussi plus fort mentalement, parce que je n’ai pas de doute sur mon conditionnement physique.»

Dans quelques jours, Germain (12-0-0, 6 K.-O.) disputera son 13e combat professionnel. Son camp d'entraînement est terminé. Kulesza se met à son écoute jusqu'à ce qu'il monte dans le ring.

«Mon rôle, c'est de les encadrer psychologiquement et émotionnellement. Le travail a été fait. Il a eu un dur camp d'entraînement.»

Partenariat bénéfique pour Bazinyan

Le préparateur physique a ajouté un athlète à son horaire déjà très chargé, lorsque le boxeur Erik Bazinyan lui a demandé de l'aider à remettre sa carrière sur les rails.

«Il est vraiment un bon entraîneur. Il est vraiment professionnel. Et je sais qu'il va m'aider afin d’être prêt pour devenir champion du monde un jour», insiste le Lavallois, dont le dernier combat remonte à septembre dernier.

Samedi soir, lors du gala présenté à Shawinigan, Kulesza se tiendra tout près de ses boxeurs.

Ses protégés Butler (21-1-1, 18 K.-O.) et Germain vont tenter d'ajouter une autre victoire à leur fiche professionnelle alors que leurs duels seront présentés en direct à TVA Sports.