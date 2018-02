La retraite pour Andres Romero

L'ex-joueur de l'Impact de Montréal Andres Romero a annoncé sa retraite, lundi.

Le joueur argentin en a fait l'annonce par le biais de son compte Instagram.

Romero, 28 ans, a porté le maillot bleu-blanc-noir de 2013 à 2017.

«La vérité est que je ne sais pas par où commencer, a souligné Romero. Je n'ai que des remerciement pour ce sport qui m'est si cher et qui m'a permis de connaître des personnes merveilleuses et m'a inculqué de bonnes valeurs. Aujourd'hui, je me retire du soccer professionnel.»

L'Impact n'avait pas renouvelé le contrat de Romero à la fin de la dernière saison.

Il était toujours sans club.