Jeff Petry parmi les meilleurs en 2018

«Est-ce que quelqu’un a oublié que Shea Weber est blessé?»

Telle la question que Renaud Lavoie posait à Dany Dubé, lundi, à #LavoieDubé, lundi.

C’est que malgré leur position défavorable au classement, les Canadiens de Montréal ont amélioré des facettes de leur jeu, notamment sur l’attaque à cinq.

Depuis le 2 janvier, les unités spéciales en surnombre ont connu une efficacité de 28,3 %, ce qui représente le septième meilleur taux de succès de la LNH pendant cette période.

Jeff Petry dominant

Jeff Petry, qui s’est vu confier plus de responsabilités en l’absence de Weber, a débloqué au cours des derniers matchs : non seulement l’arrière de 30 ans a-t-il inscrit trois buts en supériorité lors des deux confrontations de la fin de semaine, il revendique trois filets et quatre points en cinq matchs.

Ses buts marqués sur l’attaque massive samedi et dimanche le placent à égalité avec Jake Muzzin, des Kings de Los Angeles, depuis le 2 janvier. Il totalise huit buts et 25 points en 53 rencontres.

«Jeff Petry est celui qui a complètement transformé l’avantage numérique. Il dépasse même Erik Karlsson (chez les défenseurs de la ligue)!», a souligné Renaud Lavoie.

«Une des raisons pour lesquelles les statistiques de Petry sont si importantes, c’est qu’il est un droitier», analyse Dany Dubé.

