Eugenie Bouchard grimpe au classement

La Québécoise Eugenie Bouchard a grimpé de cinq positions au classement de la WTA, nouvellement publié lundi, et pointe désormais au 116e rang mondial.

Bouchard a atteint les quarts de finale de l’Omnium de Taïwan, la semaine dernière, s’inclinant devant la Chinoise Yafan Wang.

Bouchard ne prendre pas part à la rencontre du Groupe mondial II de la Fed Cup face à la Roumanie cette semaine. Elle devrait fouler à nouveau les terrains à la fin de février à l’occasion d’un tournoi de l’ITF doté d’une bourse 125 000 $ à Indian Wells. Entre temps, Bouchard devrait se présenter en cour lors de son procès qui l’oppose à l’Association de tennis des États-Unis (USTA) pour la chute qu’elle avait faite dans les vestiaires des Internationaux des États-Unis en 2015 dont les séquelles ont été une commotion cérébrale.

De leur côté, la Québécoise Françoise Abanda et l’Ontarienne Carole Zhao sont, respectivement, 123e et 138e.

Mladenovic hors top 10

La Française Kristina Mladenovic a enfin mis un terme à sa série cauchemardesque de 15 défaites consécutives en simple, relevant la tête de belle manière en atteignant la finale de Saint-Pétersbourg, mais cela ne l'a pas empêchée de reculer de trois rangs (13e) au classement WTA et sortir du top 10 mondial.

Mladenovic était en effet tenante du titre dans le tournoi russe et sa défaite dimanche en finale contre la Tchèque Petra Kvitova lui a fait perdre quelques points par rapport à ceux acquis l'an dernier.

Avec ce succès, l'ancienne N.2 mondiale et double vainqueur à Wimbledon a quant à elle gagné huit rangs au classement pour pointer en 21e position.

La hiérarchie mondiale est toujours dominée dans cet ordre par la Danoise Caroline Wozniacki, la Roumaine Simona Halep et l'Ukrainienne Elina Svitolina sur le podium.

L'Allemande Julia Goerges, autre victime de la Tchèque la semaine passée à Saint-Pétersbourg, gagne deux rangs pour prendre la 10e place.

La Hongroise Timea Babos, gagnante à Taipei, gagne 10 rangs, à la 35e place mondiale.

Classement WTA au 5 février

Caroline Wozniacki (DEN) 7965 pts Simona Halep (ROM) 7616 Elina Svitolina (UKR) 5835 Garbiñe Muguruza (ESP) 5690 Karolína Plíšková (CZE) 5445 Jelena Ostapenko (LAT) 5000 Caroline Garcia (FRA) 4495 Venus Williams (USA) 4277 Angelique Kerber (GER) 3031 Julia Goerges (GER) 2900 (+2) Johanna Konta (GBR) 2825 Sloane Stephens (USA) 2813 (+1) Kristina Mladenovic (FRA) 2770 (-3) Madison Keys (USA) 2644 Anastasija Sevastova (LAT) 2540 Ashleigh Barty (AUS) 2486 Coco Vandeweghe (USA) 2434 (+1) Magdaléna Rybáriková (SVK) 2363 (+1) Svetlana Kuznetsova (RUS) 2362 (-2) Elise Mertens (BEL) 2215

Statu quo chez les hommes

En raison de la présentation des différentes rencontres de Coupe Davis, la semaine dernière, le sommet du classement de l’ATP est resté inchangé alors que les 34 premières positions sont demeurées intactes.

C’est donc dire que l’Espagnol Rafael Nadal est toujours au sommet, suivi de près par le Suisse Roger Federer. Le Croate Marin Cilic, le Bulgare Grigor Dimitrov et l’Allemand Alexander Zverev complètent dans l’ordre le top 5.

Les Canadiens Milos Raonic et Denis Shapovalov sont toujours aux 31e et 48e échelons respectivement. Leurs compatriotes Vasek Pospisil, Peter Polansky et Félix Auger-Aliassime sont 85e, 141e et 167e.

