Des Coyotes sur le marché...

Occupant le dernier rang du classement général de la Ligue nationale de hockey, les Coyotes de l’Arizona sont inévitablement au cœur des discussions qui se tiennent en marge de la prochaine date limite des échanges.

Les Coyotes pourraient ainsi bouger d’ici le 26 février.

Or, la formation de l’Arizona compte seulement cinq joueurs dans leur formation qui pourraient profiter de l’autonomie complète le 1er juillet prochain. Les attaquants Brad Richardson et Zac Rinaldo se retrouvent dans cette situation tout comme les défenseurs Luke Shenn et Kevin Connauton de même que le gardien Antti Raanta.

Le cas de Schenn, qui a maintenant 28 ans, pourrait être intéressant pour une équipe à la recherche de profondeur à la ligne bleue. Son salaire ne comptait que pour 1,25 million $ sur la masse salariale, cette saison.

S’exprimant à la suite de la défaite de 6-0 des Coyotes face aux Kings de Los Angeles samedi, Schenn ne serait certainement pas fâché de quitter le désert.

«Dès le départ, nous n’avons pas été assez bons, a-t-il maugréé, au terme de la rencontre. Il n’y a aucune excuse. Je ne crois pas qu’un seul joueur ait connu un bon match et c’est évident quand tu te fais battre comme ça.»

Domi disponible?

Outre Schenn, les arrières Oliver Ekman-Larsson et Niklas Hjalmarsson, qui pourraient devenir autonomes au terme de la saison 2018-2019, semblent des cibles attrayantes pour les autres équipes.

Le nom d’Ekman-Larsson fait partie de nombreuses rumeurs depuis déjà un certain temps. Selon le chroniqueur Larry Brooks, du New York Post, le jeune attaquant Max Domi en est un autre qui pourrait changer d’adresse.

Chose certaine, les Coyotes ont encore de nombreuses lacunes à combler en vue des prochaines années. En 52 parties cette saison, ils n’ont obtenu que 12 victoires et totalisent seulement 33 points au classement.

Soit dit en passant, les représentants des Coyotes étaient au Centre Bell, dimanche. Une transaction entre le Canadien et les Coyotes demeure probable, mais le club de l’Arizona écoute logiquement les offres de toutes les équipes de la LNH actuellement.