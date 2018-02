«C'est difficile» - Rick Nash

L'attaquant Rick Nash a confirmé lundi qu'il avait donné aux Rangers de New York la liste d'équipes auxquelles il ne veut pas être échangé.

«C'est difficile, a-t-il avoué aux médias. Je ne sais pas comment je vais expliquer à mon fils qu'il ne peut plus encourager les Rangers. Chaque fois qu'il voit un but, il chante la chanson.

McLaren Nash a un peu plus de 3 ans et il est né à New York puisque son père était passé des Blue Jackets de Columbus aux Rangers en 2012, par voie de transaction.

En retour, les Blue Jackets avaient notamment mis la main sur les attaquants Artem Anisimov et Brandon Dubinsky.

«J'aime être membre des Rangers, j'aime être à New York, a poursuivi Nash. Ce sont des choses qui arrivent quand ton équipe ne gagne pas. Ils doivent prendre des décisions d'affaires, mais c'est décevant.»

Nash en est à la dernière année d'un contrat qui lui rapporte en moyenne 7,8 millions $ par saison.

En 2017-2018, le Canadien de 33 ans a inscrit 25 points, dont 15 buts, en 52 rencontres.