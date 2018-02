«C’est de loin le plus important combat de Simon Kean» - Camille Estephan

Pour Camille Estephan, il ne fait aucun doute que le poids lourd Simon Kean disputera cette semaine le plus important combat de sa carrière.

«C’est de loin le combat le plus important de sa carrière. Son adversaire s’en vient pour gâcher le party! Mais Kean en a vu d’autres, c’est un ancien olympien», a indiqué le président d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) en entrevue à TVA Sports, lundi, à cinq jours du gala au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

Voyez cet entretien dans la vidéo ci-dessus.

Samedi soir, le Trifluvien à la fiche parfaite (12-0-0, 11 K.-O.) affrontera l’Américain Alexis Santos (18-2-0, 15 K.-O.) dans le cadre d’une défense de sa ceinture intercontinentale de l’IBO.

Le fait de boxer chez lui augmente inévitablement le niveau de pression sur les épaules de Kean, mais cela n’inquiète pas son promoteur.

«C’est certain que les émotions seront grandes. Simon devra rester concentré. On travaille beaucoup avec lui sur l’aspect mental», a souligné Estephan.



La vedette locale attirera une bonne foule. Jusqu’à maintenant, plus de 3000 billets ont déjà trouvé preneur.

L’organisation de l’événement s’est d’ailleurs déroulée à merveille, a tenu à préciser Estephan.

«Tout s’est passé sans anicroche jusqu’à présent. Les Cataractes, qui sont partenaires avec nous, ont facilité la vente des billets, qui va très bien.»



Samedi soir, vous pourrez voir à TVA Sports vers 22h30, soit immédiatement après Dave Morissette en direct, les quatre derniers combats du gala présenté à Shawinigan, dont ceux de Kean et de Steven Butler (21-1-1, 18 K.-O.).

«On s’attend à une belle performance»

D’ailleurs, Estephan s’attend à «toute une bataille» de la part de Butler face au poids moyen mexicain Uriel Gonzalez (16-3-1, 12 K.-O.) en demi-finale.

«Steven est préparé en conséquence. Il veut vraiment démontrer qu’il est dans une classe à part et une future légende. On s’attend à une belle performance.»

La soirée s’annonce également importante pour Mathieu Germain (12-0, 6 K.-O.), qui deviendrait l’aspirant obligatoire pour le titre du Commonwealth des légers advenant une victoire contre l'Albertain Cam O'Connell (16-1-1, 10 K.-O.).

«Ça le mettrait dans les ligues majeures. C’est donc un combat très important pour sa carrière», a soutenu Estephan.