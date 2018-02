Canadiens : 8,5% de chances de repêcher Rasmus Dahlin

C’est fou ce que deux victoires peuvent faire au moral des troupes... et à celui de leurs fidèles.

Les quatre points amassés par les Canadiens de Montréal au cours de la dernière fin de semaine les positionnent à sept places d’un rang donnant accès aux éliminatoires

Mais les triomphes face aux Ducks d’Anaheim et aux Sénateurs d’Ottawa ont permis à l’espoir de renaître chez les partisans qui naguère, n’y croyaient plus.

Il faut toutefois demeurer réaliste : il serait très surprenant qu’il y ait le traditionnel «Fan Jam» devant le Centre Bell au printemps.

«Il reste beaucoup de matchs à jouer face à des équipes de la même section (Atlantique), a soulevé Dany Dubé, lundi à l’émission #LavoieDubé.

«Le Canadien a bien tiré son épingle du jeu depuis le début de la saison face à des équipes de la même section, mais il a plus de matchs de joués que plusieurs de ses adversaires.»

Dany Dubé ne lance toutefois pas la serviette dans le cas du Tricolore : «quelques victoires de plus et pourrait en reparler. On ne sait jamais!»

Et la loterie?

La semaine dernière, les mathématiciens de #LavoieDubé estimaient les chances de gagner la loterie du repêchage à 9,5% pour le CH.

Cette probabilité a quelque peu chuté après le succès du dernier week-end. On parle maintenant de 8,5%, ce qui n’est pas radical comme baisse.

«Croyez-moi qu’il n’y a pas beaucoup de différence entre 8,5 et 9,5», prévient Renaud Lavoie.

Actuellement, les Coyotes de l’Arizona, derniers au classement général, sont les favoris avec 18%. Les Sabres de Buffalo suivent avec 12,5%.

Plusieurs sont d’avis que les Canadiens doivent plier l’échine le plus possible pour tenter de s’approprier le tout premier choix au repêchage, qui sera vraisemblablement le défenseur suédois Rasmus Dahlin, une stratégie qui n’est pas gage de succès.

«Les Sabres de Buffalo ont tout fait pour ne pas être des séries et terminer au repêchage (en 2015). Ils se sont fait jouer un tour, car Connor McDavid est devenu un membre des Oilers d’Edmonton.»

Écoutez l’analyse de Renaud Lavoie et de Dany Dubé dans la vidéo, ci-dessus.