Bill Peters demande des changements à Ron Francis

L'entraîneur-chef des Hurricanes de la Caroline, Bill Peters, n'a vraiment pas aimé la performance de ses joueurs, dimanche après-midi, et l'a laissé grandement savoir après la rencontre.

«Ce n'était pas très plaisant, a-t-il admis au News Observer. Ce groupe a été ensemble depuis un certain temps maintenant. Il y a peut-être un peu de complaisance.

«Nous ne pouvons pas envoyer le même groupe sur la glace après ça. C'est inacceptable. Chaque joueur a laissé tomber l'autre, même dans le vestiaire.»

Les Hurricanes ont perdu 3-1 et ils ont commis 15 revirements. Vendredi, ils ont baissé pavillon 4-1 face aux Red Wings de Detroit.

«Est-ce une question de caractère?, s'est demandé Peters. Je ne sais pas, mais l'effort fourni cet après-midi (dimanche) est inacceptable, point final. Notre intensité était similaire à celle déployée dans un match neutre en septembre.

«Ce sera différent mardi, j'espère qu'il y aura des joueurs différents dans la formation et que ceux-ci apporteront de l'énergie, de la passion et de l'honneur. Je ne sais plus quoi dire de plus!»

On peut dire que la balle est maintenant dans le camp du directeur général Ron Francis...



