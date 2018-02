Beaucoup d'éclaireurs au Centre Bell en fin de semaine

Beaucoup d’éclaireurs étaient de passage au Centre Bell lors des deux matchs de fin de semaine des Canadiens de Montréal.

Comme on vous le disait dimanche, plus d’une dizaine d’équipes ont envoyé des recruteurs en observation pour les affrontements entre les Canadiens de Montréal et les Ducks d’Anaheim, puis les Sénateurs d’Ottawa le lendemain.

Au total, 12 hommes de hockey d’organisations rivales ont été envoyés pour épier le match entre les deux formations canadiennes. Du nombre, un invité de marque : le directeur général adjoint du Lightning de Tampa Bay, Julien BriseBois.

Max Pacioretty à Tampa : peu réaliste

BriseBois, ancien bras droit de Bob Gainey et Pierre Gauthier à Montréal, s’est rendu sur la passerelle de presse pour les deux confrontations du week-end du Super Bowl.

Il n’en fallait pas plus pour que les spéculations s’enchaînent dans la métropole québécoise alors que l’équipe pourrait bientôt procéder à des échanges, puisque les Canadiens, comme les Sénateurs, seront vendeurs à moins d’un changement majeur.

Plusieurs parlent de Max Pacioretty, mais est-ce réaliste?

«Pas beaucoup avec Tampa Bay, a prévenu Dany Dubé à l’émission #LavoieDubé à TVA Sports, lundi. Et ce pour mille-et-une raison, dont l’argent et la situation (au classement) du Lightning, qui est dans la même section.

«Il faut que tu échanges quelque chose de gros pour obtenir quelqu’un comme Pacioretty, qui aurait des ailes dans cet environnement.»

Un nom qui pourrait intéresser le Lightning, cependant, c’est Nicolas Deslauriers. Le Québécois est en voit de connaitre la meilleure saison de sa carrière depuis qu’il a été acquis des Sabres de Buffalo avec sept buts et 10 points en 33 parties.

«C’est un ingrédient qu’ils n’ont pas!», concluent les deux analystes.

McDonagh à Montréal, une possibilité?

Selon Renaud Lavoie, il y a peu de mouvement à l’heure actuelle dans la Ligue nationale de hockey, parce que «tout le monde est en mode attente» afin de voir qui s’affichera comme vendeur. Et ça commence à se dessiner.

«Rick Nash est rendu sur le marché. Mike Hoffman est sur le marché. Ryan McDonagh est sur le marché», avance le journaliste de TVA Sports.

Dans le cas de ce dernier, pourrait-il intéresser les Canadiens, qui l’avaient repêché au premier tour à l’encan de 2007?

«Il n’est pas encore dans la trentaine, mais ce n’est plus le Ryan McDonagh d’il y a cinq ans, prévient-il. C’est un gars "magané". Son corps a été malmené.»

Écoutez les propos de Renaud Lavoie et Dany Dubé dans la vidéo, ci-dessus.