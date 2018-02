Une prolongation de contrat pour Willie Jefferson en Saskatchewan

Les Roughriders de la Saskatchewan ont assuré une certaine stabilité en défensive en offrant une prolongation de contrat à l’ailier défensif Willie Jefferson, dimanche.

Jefferson a été nommé sur l’équipe d’étoiles de la Ligue canadienne de football (LCF) au terme de la plus récente campagne.

«Willie est une part importante de notre équipe et il s’est développé comme un leader sur le terrain et à l’extérieur, a dit le directeur général Chris Jones dans un communiqué. Il est polyvalent, avec un rare mélange de gabarit et de vitesse.»

À sa première saison complète avec la formation de Regina en 2017, le joueur défensif américain a réalisé 45 plaqués et huit sacs du quart. Il a également marqué un touché après avoir bloqué un dégagement.