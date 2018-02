Un revirement qui fait toute la différence

Si les Eagles ont remporté leur premier Super Bowl, ils le doivent en grande partie à Nick Foles.

Un joueur de l’ombre s’est cependant signalé à un moment crucial au quatrième quart.

Brandon Graham a provoqué un important revirement alors qu’il restait seulement 2 minutes et 14 secondes à écouler au cadran. Il a arraché le ballon des mains de Tom Brady pour permettre aux Eagles de reprendre possession du ballon. C’était alors 38-33

À voir dans la vidéo ci-dessous :

BG KNOCKS IT OUT, BARNETT WITH THE RECOVERY.#SBLII | #FlyEaglesFly pic.twitter.com/qsoc54PODb