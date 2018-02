Tomas Plekanec nargue Brendan Gallagher

Le joueur de centre des Canadiens de Montréal Tomas Plekanec a connu un bel après-midi, dimanche.

En plus de récolter son 600e point dans la Ligue nationale de hockey avec une aide sur le deuxième but d'Artturi Lehkonen, le Tchèque a marqué son premier but en 21 matchs.

Après la rencontre, Plekanec a nargué son coéquipier Brendan Gallagher, qui ne lui fait jamais d'aussi belles passes que celle que le défenseur des Sénateurs d'Ottawa Thomas Chabot lui a faite sur son but.

À voir dans la vidéo ci-dessus.