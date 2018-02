Nick Foles marque l’histoire du Super Bowl

Nick Foles a écrit une page d’histoire du Super Bowl, dimanche.

Le quart des Eagles est devenu le premier joueur à lancer et attraper une passe de touché dans la finale de la NFL.

Foles a réalisé sa première passe de touché du match face aux Patriots au premier quart pour donner l’avance 9-3 à son équipe.

Puis, à 38 secondes de la fin de la première demie, il a capté une passe de touché lancée par son coéquipier Trey Burton sur un jeu truqué. C’était alors 22-12 pour les Eagles. À voir dans la vidéo ci-dessous :

