Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 3 février 2018.

Résultats

Anaheim 2 – MONTRÉAL 5

Ottawa 4 – PHILADELPHIE 3 (tirs de barrage)

Toronto 1 – BOSTON 4

St. Louis 1 – BUFFALO 0

Detroit 2 – FLORIDE 3

Pittsburgh 1 – NEW JERSEY 3

Columbus 3 – NEW YORK (ISLANDERS) 4

Colorado 0 – WINNIPEG 3

New York (Rangers) 2 – NASHVILLE 5

Minnesota 1 – DALLAS 6

Tampa Bay 4 – VANCOUVER 2

Chicago 3 – CALGARY 4 (prolongation)

(prolongation) Arizona 0 – LOS ANGELES 6

Encore une victoire à domicile pour Hellebuyck

Connor Hellebuyck a réalisé 25 arrêts pour réussir un cinquième jeu blanc cette saison et ainsi aider les Jets, au sommet du classement de la section Centrale, à porter à sept leur nombre de matchs consécutifs avec au moins un point.

Les Jets ne sont qu’à un point des Golden Knights et du sommet du classement de l’Association de l’Ouest.

Hellebuyck a remporté une 27e victoire cette saison. Seul Andrei Vasilevskiy en a plus, avec 31. Dans l’histoire des Jets/Thrashers, seuls Kari Lehtonen (34) et Ondrej Pavelec (29) ont obtenu plus de gains en une saison.

En 22 duels à domicile, Hellebuyck a maintenu une fiche de 18-1-2. Seulement huit gardiens dans l’histoire de la LNH, avec au moins 20 matchs joués à domicile, ont réussi à obtenir moins de deux défaites en temps régulier sur leur patinoire : Patrick Roy (MTL, 1988-1989, 30 parties, aucune défaite), Ken Dryden (MTL, 1976-1977, 24 parties, 1 défaite), Richard Sévigny (MTL, 1980-1981, 24 parties, 1 défaite), Bob Froese (PHI, 1985-1986, 24 parties, 1 défaite), Rick Wamsley (CGY, 1989-1990, 21 parties, 1 défaite), Chris Osgood (DET, 1995-1996, 26 parties, 1 défaite), Marty Turco (DAL, 2002-2003, 29 parties, 1 défaite) et Niklas Backstrom (MIN, 2006-2007, 20 parties, 1 défaite).

La séquence de Rask se poursuit

David Pastrnak a marqué un deuxième but gagnant cette saison et Tuukka Rask a réalisé 23 arrêts pour permettre aux Bruins de l’emporter pour une septième fois à leurs huit derniers matchs.

Pastrnak a amassé au moins un point à ses huit derniers duels.

Rask a remporté un septième gain consécutif, un sommet pour lui en carrière. Il a permis aux Bruins d’amasser un point lors de ses 20 dernières décisions, remontant au 29 novembre (18-0-2).

Un quatuor dévastateur

Les attaquants des Stars Tyler Seguin (1B, 2A), Jamie Benn (1B, 1A) et Alexander Radulov (1B, 1A) ont amassé au total sept points face au Wild alors que John Klingberg a obtenu une aide.

Avec 50 points, Klingberg est au sommet du classement des pointeurs chez les défenseurs et n’est qu’à trois points du plateau des 200 points lors de sa carrière. Le Suédois a rejoint Sergei Zubov (6x) et Craig Hartsburg (4x) comme les seuls défenseurs de l’histoire des Stars/North Stars à réaliser plus d’une saison de 50 points.

Les Stars écrasent le Wild - TVA Sports

Huberdeau indispensable aux Panthers

Le Québécois Jonathan Huberdeau (1B, 1A) a marqué avec neuf secondes à faire à la troisième période pour permettre aux Panthers de l’emporter, 3-2, face aux Red Wings.

Huberdeau est devenu le septième joueur cette saison à marquer un but donnant l’avance à son équipe dans la dernière minute de la troisième période et le troisième dans les 10 dernières secondes (Jay Beagle et Shea Theodore).

Aaron Ekblad a marqué son 10e but de la saison et est devenu le premier défenseur de l’histoire de l’équipe à amorcer à sa carrière avec quatre saisons consécutives de 10 buts.

La section Métropolitaine toujours aussi serrée

Travis Zajac (2B, 1A) a permis aux Devils de défaire les Penguins pour ainsi reprendre le deuxième rang du classement de la section Métropolitaine et s’approcher à trois points des Capitals, qui caracolent au premier rang.

Jaroslav Halak a réussi 46 arrêts et les Islanders ont pris la mesure des Blue Jackets pour se rapprocher à un point de la formation de l’Ohio et d’une place en séries éliminatoires. Avec deux aides, Matthew Barzal a maintenant 53 points cette saison et se rapproche du plateau des 60 points. Seulement deux autres recrues des Islanders ont réussi cet exploit : Bryan Trottier (95 points en 1975-1976) et Mike Bossy (91 points en 1977-1978).

Nolan Patrick a égalé la marque avec 2,6 secondes à faire au match et a permis aux Flyers d’engranger un point face aux Sénateurs.

Matchs de dimanche