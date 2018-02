Les Jets sont maîtres chez eux

Malgré l’absence de leur joueur-étoile Mark Scheifele, les Jets de Winnipeg continuent de connaître du succès. Cette bonne fortune est due principalement à leurs prouesses devant leurs partisans, au MTS Center.

La formation du Manitoba a une fois de plus savouré la victoire à domicile, samedi, blanchissant l’Avalanche du Colorado au compte de 3-0. Elle montre ainsi le meilleur dossier de la ligue à la maison, soit 19-3-2, exactement le même que les Golden Knights de Vegas.

Les Jets ont par ailleurs conservé une fiche de 11-2-2 depuis que Scheifele est tenu à l’écart du jeu en raison d’une blessure au haut du corps.

Une recette gagnante

Le capitaine Blake Wheeler voit d’ailleurs une recette qui se répète régulièrement pour son club et qui semble être à l’origine de ces succès.

«Nous nous sommes donné des avances cette année et nous sommes confortables dans les matchs serrés, a dit Wheeler dans des propos repris par le quotidien "Winnipeg Sun", dimanche. Vous ne pouvez pas espérer vaincre facilement toutes les équipes. Plus nous jouons ce genre de match, plus nous connaîtrons du succès.»

«Prendre l’ascendant dans les rencontres serrées est important pour une jeune équipe.»

L’entraîneur-chef Paul Maurice a abondé dans le même sens après la victoire. «La confiance se bâtit en obtenant des victoires en respectant notre style de jeu, a-t-il expliqué. Nous n’avons pas été dans une situation où nous devions revenir de l’arrière souvent, alors notre niveau de confort augmente.»

Hellebuyck solide

Le gardien Connor Hellebuyck est un élément-clé dans les succès des Jets à domicile. Le portier revendique un rendement de 18-1-2 devant ses partisans. Il refuse toutefois de prendre le crédit.

«L’équipe joue très bien devant moi. Ils se présentent tous les soirs et ça se voit. Ils bloquent des tirs et font les bonnes choses. Je lève mon chapeau à mes coéquipiers», a dit le portier, selon le site officiel de la Ligue nationale.

Les Jets sont présentement au cœur d’une séquence de 10 matchs à domicile. Après trois rencontres, ils présentent une fiche de 2-0-1. Les Coyotes de l’Arizona seront leurs prochains adversaires, mardi.