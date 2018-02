Les fidèles complices d'Alex Harvey

Les Jeux olympiques de Pyeongchang seront les deuxièmes et possiblement les derniers pour Alex Harvey. Pour l’occasion, le skieur de fond gâte les amateurs qui sont abonnés à sa page Facebook avec une série de capsules racontant sa vie.

Son père Pierre Harvey et son entraîneur des 15 dernières années Louis Bouchard, qui ont eu un impact déterminant dans sa carrière, se confient d’ailleurs, démontrant qu’ils sont aussi devenus deux de ses plus grands «fans».

«Je suis très très fier de lui, même qu’il m’émerveille, affirme ainsi Pierre Harvey, dans une vidéo vue quelque 200 000 fois. Souvent je me dis, il est donc bien bon. De voir son sang-froid durant la course, puis arriver à la fin et aller chercher ça... Il m’impressionne.»

«J’étais content la journée où je me suis rendu compte qu’il était meilleur que moi. Pour moi, c’était un cadeau, a poursuivi le paternel, qui a lui-même participé aux Jeux olympiques de Sarajevo, en 1984, et de Calgary, en 1988, en ski de fond. Peut-être même que ça l’a motivé à aller plus loin, à se dire, "moi mon père il a fait ça, et bien moi, je peux être encore meilleur que mon père".»

Depuis une quinzaine d’années, Pierre Harvey a vu tous les efforts et sacrifices de son fils pour atteindre les sommets. Il sait que ses cinq médailles, dont deux d’or, en Championnats du monde et que ses 27 médailles en Coupe du monde ont été chèrement gagnées.

«Je sais qu’il passe 23 heures par jour entouré d’experts et qu’il pense toujours à s’améliorer, a ajouté Pierre Harvey. C’est déjà tellement étouffant tout ce qu’il y a autour. Moi, j’essaie de lui donner un peu d’oxygène, c’est juste ça mon rôle.»

Un athlète minutieux

Son entraîneur Louis Bouchard sait aussi tout le travail qui se cache derrière les réussites de son protégé.

«C’est un athlète hyper professionnel, a-t-il témoigné dans une différente vidéo. Pour lui, tous les détails sont importants et sont liés à sa réussite.»

Bouchard se souvient de la ténacité dont a fait preuve le jeune Harvey lors de certains passages plus difficiles.

«Il y a eu une époque, vers 22-23 ans, il voulait des résultats et ça ne se passait pas (...) Quand tu y donnes toute ta vie, ça fait toujours mal.»

Des chances de gagner

Dans quelques jours, à Pyeongchang, Alex Harvey aura l’occasion de racheter ses Jeux de Sotchi, où il était l’un des favoris. Les problèmes de fartage de l’équipe canadienne et la tenue «exceptionnelle» de ses concurrents russes l’ont empêché d’obtenir les résultats espérés. Bouchard est confiant que cette fois-ci, les astres seront mieux alignés.

«On sait qu’on ne contrôle pas tout, a repris l’entraîneur. Je souhaite à Alex que la préparation se fasse comme prévu, qu’il ait du fun comme d’habitude et que la passion soit là. Juste le fait d’avoir tout ça, il aura des chances de gagner, c’est certain.»

Alex Harvey a déjà annoncé sa possible retraite pour le printemps 2019. D’ici là, il tentera d’ajouter une première médaille olympique à son illustre palmarès. Et le fondeur de 29 ans pourra encore une fois compter sur l’appui de ses fidèles complices.