EN DIRECT: Eagles 22 - Patriots 19

Tom Brady peut écrire un autre chapitre de sa légende, alors que ses Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les négligés Eagles de Philadelphie se disputent le 52e Super Bowl.

Suivez tous les détails en direct ici.

Brady, qui participe à la grand-messe du football pour une deuxième année de suite - il en sera à une huitième participation au total -, a l'occasion d'améliorer le record de cinq titres qu'il a établi pour un quart-arrière.

Privés de leur partant Carson Wentz depuis la 14e semaine d'activités, les Eagles et leur pivot Nick Foles font figure de négligés face aux hommes de Bill Belichick. La formation pennsylvanienne tente de soulever la trophée Vince Lombardi pour la première fois de son histoire.

L'ailier rapproché des «Pats» Rob Gronkowski est de la partie, lui qui a souffert d'une commotion cérébrale lors de la finale d'Association face aux Jaguars.

3E QUART | PHI 22 - NE 19

12:15 | TOUCHÉ! Rob Gronkowski amorce en puissance le troisième quart! PHI 22 - NE 19

15:00 | Début du troisième quart.

2E QUART TERMINÉ | PHI 22 - NE 12

00:00 | Fin du deuxième quart.

00:34 | WOW! À l'aide d'un jeu truqué au quatrième essai, le quart-arrière Nick Foles capte la passe de Trey Burton pour le touché! PHI 22 - NE 12

Foles est ainsi devenu le premier joueur de l'histoire à lancer et attraper une passe de touché lors du Super Bowl.

02:04 | James White court sur une distance de 26 verges pour réduire l'écart. PHI 15 - NE 12

05:15 | Jeffery échappe le ballon et Duron Harmon réalise une interception près de la zone des buts, les Patriots reprennent le ballon!

07:29 | Gostkowski réussit un placement de 45 verges. PHI 15 - NE 6

08:40 | LeGarrette Blount effectue une course de 21 verges pour le majeur. PHI 15 - NE 3

12:04 | Le receveur des Patriots Brandin Cooks s'est blessé à la tête et ne reviendra pas dans le match.

12:04 | Sur un troisième essai, Brady échappe la passe d'Amendola alors qu'il était laissé seul.

14:18 | En raison d'une mauvaise remise, Gostkowski rate un placement de 26 verges!

15:00 | Début du deuxième quart.

1ER QUART TERMINÉ | PHI 9 - NE 3

00:00 | Fin du premier quart.

01:41 | De Brady à Amendola : gain de 50 verges!

02:34 | TOUCHÉ! Passe de 34 verges de Foles à Jeffery. Elliott rate le converti. PHI 9 - NE 3.

04:20 | Stephen Gostkowski réussit un placement de 26 verges. NE 3 - PHI 3.

07:58 | Après une séquence de 14 jeux, Jake Elliott réussit un placement de 25 verges. PHI 3 - NE 0.

09:07 | Les Eagles sont à la porte des buts à leur première séquence offensive.

15:00 | Début du match, les Eagles reçoivent le ballon pour le coup d'envoi.