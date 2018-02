Coupe Davis: l'Allemagne d'Alexander Zverev bat l'Australie de Nick Kyrgios

Le no.1 allemand Alexander Zverev s'est montré brillant pour battre l'Australien Nick Kyrgios et offrir la victoire à son équipe dimanche au premier tour de la Coupe Davis.

Zverev (no.5 mondial), qui avait été à la peine vendredi et avait dû batailler cinq manches pour venir à bout du tout jeune Alex De Minaur, a cette fois joué un superbe tennis pour s'imposer en trois manches 6-2, 7-6 (3), 6-2 et propulser l'Allemagne en quarts de finale.

Les Allemands affronteront l'Espagne ou la Grande-Bretagne, en quarts de finale.

«Réussir à gagner contre une très solide équipe australienne nous donne beaucoup de confiance pour le prochain tour, pour les prochaines années, a souligné le capitaine allemand Michael Kohlmann. Nous avons montré que nous avons beaucoup de bons joueurs.»

Zverev était également très satisfait de ce succès: «C'est génial, et ça n'aurait pas été possible sans mes coéquipiers. On est clairement très heureux mais j'espère que ce n'est que le début pour nous.»

Kyrgios (14e mondial), qui avait battu de manière convaincante Jan-Lennard Struff vendredi, n'a cette fois rien pu faire. L'Australien semble toutefois avoir été handicapé par un problème au coude droit dès la première manche, un problème qui est allé en s'accentuant, l'Australien agitant souvent son bras entre les échanges.

«Clairement, ça m'a beaucoup gêné, a regretté l'Australien, frustré, qui a écopé d'un point de pénalité dans le jeu décisif de la deuxième manche pour avoir fracassé sa raquette. C'est dur d'être sur le court et de ne pas pouvoir jouer son meilleur tennis.»

Le double allemand (Tim Puetz/Jan-Lennard Struff) s'était imposé samedi en cinq manches.

L'Italie bat le Japon

L'Italien Fabio Fognini a battu le Japonais Yuichi Sugita en cinq manches disputés pour permettre à l'Italie de s'imposer 3-1 et de se qualifier pour les quarts de finale dimanche lors du 1er tour du groupe mondial de Coupe Davis, à Morioka au Japon.

L'Italie rencontrera en quarts la France ou les Pays Bas.

Fognini, 22e mondial, a battu Sugita (41e mondial) 3-6, 6-1, 3-6, 7-6 (6), 7-5 au terme d'un match marathon de quatre heures, huit minutes.

Le Japon espérait atteindre les quarts de finale de la Coupe Davis pour la deuxième fois seulement après 2014.

La Belgique en quarts

La Belgique s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe Davis après le succès décisif de David Goffin sur Marton Fucsovics 7-5, 6-4, 3-6, 6-2 permettant à ses couleurs de mener 3 à 1 face à la Hongrie, dimanche à Liège.

Les Belges, finalistes malheureux de la précédente édition, affronteront du 6 au 8 avril les États-Unis en quarts de finale.

Dès vendredi, Goffin (7e joueur mondial)et Ruben Bemelmans (120e) avaient remporté les deux premiers simples respectivement face à Attila Balazs (227e) et Fucsovics (63e).

Les Hongrois avaient entretenu l'espoir d'une qualification en remportant le double samedi sur la terre battue liégeoise.

La Belgique avait disputé la finale de l'édition 2017, s'inclinant face à la France.

La Hongrie faisait cette année son retour parmi l'élite après 22 ans d'absence.

Autres résultats

Dans des rencontres qui ont été décidées, samedi, les États-Unis (Serbie) et le Kazakhstan (Suisse) avaient déjà obtenu leur billet pour les quarts de finale