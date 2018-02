Kuemper et les Kings disposent facilement des Coyotes

Darcy Kuemper a repoussé les 27 tirs en sa direction pour enregistrer son troisième blanchissage de la saison et les Kings ont facilement disposé des Coyotes de l’Arizona par la marque de 6-0, samedi soir, à Los Angeles.

Le défenseur Jake Muzzin a fait mouche en plus de se faire complice de deux buts. Les attaquants Anze Kopitar, Adrian Kempe, Alex Iafallo et Dustin Brown ont chacun amassé un but et une mention d’aide. Trevor Lewis a aussi fait bouger les cordages.

Devant la cage des Coyotes, Scott Wedgewood a bloqué 29 tirs.

Les Kings (28-19-5) se retrouvent au troisième rang de la section Pacifique, alors que les Coyotes (12-31-9) croupissent au tout dernier rang du classement du circuit.