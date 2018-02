L’attaquant des Predators de Nashville Filip Forsberg devra s’expliquer avec le département de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey en raison d’un geste d’obstruction posé à l’endroit de Jimmy Vesey, samedi soir.

Forsberg a durement plaqué son adversaire derrière le filet en deuxième période. Vesey n’avait plus la possession de la rondelle. L’assaillant n’a pas été puni par les arbitres sur la séquence.

Nashville’s Filip Forsberg will have a hearing today for interference on NY Rangers’ Jimmy Vesey.