Victoire des Sénateurs avant de retrouver le CH

Avant d’affronter le Canadien ce dimanche à Montréal, les Sénateurs d’Ottawa ont savouré une victoire de 4-3 en fusillade face aux Flyers, samedi, à Philadelphie.

Mike Hoffman a tranché le débat lors des tirs de barrage à l’aide d’une feinte à une main tandis que le gardien Craig Anderson, auteur de 33 arrêts pendant la partie, s’est aussi imposé face à six patineurs en fusillade.

L’attaquant des Flyers Nolan Patrick avait envoyé les deux équipes en prolongation en marquant avec trois secondes à écouler au troisième tiers.

«Nous savions que ces gars allaient se battre [pour la victoire], a dit l’entraîneur-chef Guy Boucher au quotidien "Ottawa Citizen" après la rencontre. Je crois que nous avons fait du bon travail en première et en deuxième. Ils ont entamé la troisième avec de l’espoir et ils l’ont démontré.»

«Nous n’avons pas bien géré la pression dans notre zone. Mais nous avons gagné d’une autre façon.»

Matt Duchene a marqué son 12e but de la saison dans ce match. C’est lui qui a ouvert le pointage à mi-chemin en première période. Il croyait bien avoir complété un doublé, en fin de deuxième, mais son filet a été refusé à la suite d’une contestation pour hors-jeu plus tôt dans la séquence.

Derick Brassard et Christopher DiDomenico ont été les autres buteurs des Sénateurs tandis que Ryan Dzingel a récolté deux mentions d’aide.

Un 27e but pour Couturier

Sean Couturier a été le premier à déjouer Anderson, inscrivant du coup son 27e but de la saison. Claude Giroux a réduit l’écart à un seul but avec moins de six minutes à écouler au troisième tiers avant le but tardif de Patrick. Travis Konecny a conclu la joute avec trois mentions d’aide.

Devant le filet des Flyers, Alex Lyon a effectué 20 arrêts lors des deux premières périodes, puis Michal Neuvirth a complété la rencontre.

Les porte-couleurs de Philadelphie seront en congé dimanche et pourront ainsi suivre le Super Bowl mettant en vedette les Eagles contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Les Flyers renoueront avec l’action, mardi à Raleigh, face aux Hurricanes de la Caroline.