Todd Gurley élu joueur offensif par excellence de la NFL

Le porteur de ballon des Rams de Los Angeles Todd Gurley a été nommé joueur offensif par excellence de la saison 2017, samedi à Minneapolis, dans le cadre du gala des remises de prix annuels de la NFL.

Gurley a été un des principaux architectes des succès des Rams en amassant notamment 2093 verges au total (par la course et par la passe), un sommet dans la ligue. Il a aussi terminé au deuxième rang parmi les porteurs avec des gains de 1305 verges au sol.

Il a fini la campagne avec 19 touchés.

