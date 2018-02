Super Bowl: des billets hors de prix

Des fluctuations de dernière minute vont survenir aujourd’hui et demain, mais hier après-midi, les billets les moins chers pour assister au 52e Super Bowl au U.S. Bank Stadium de Minneapolis étaient affichés à environ 3100 $. Cette «trouvaille» était disponible sur le site Stubhub, où le prix grimpait jusqu’à 10 000 $. Selon un autre site de revente en ligne, Vivid Seats, le prix moyen d’un billet se chiffrait à 4500 $.

Il y a un an, pour le duel entre les Patriots et les Falcons, les prix les plus bas à quelques jours du match étaient établis à 2700 $. Il semble que cette année, la demande est forte en provenance de Philadelphie, ce qui a occasionné une hausse des tarifs.

Des quelque 73 000 places disponibles, 21 % auraient été vendues à des gens du Minnesota, selon les données de géolocalisation démographiques.

Difficile de prédire si la foule se rangera derrière les Eagles, mais d’après le site TicketIQ, la présence d’acheteurs de la région de Philadelphie éclipserait actuellement celle des gens de la Nouvelle-Angleterre, dans une proportion de cinq contre un.

TicketIQ a pour sa part estimé la moyenne du coût des billets à 7000 $. De quoi donner le tournis au partisan moyen.

Record de froid

Par chance, le U.S. Bank Stadium, nouveau domicile des Vikings du Minnesota qui sera le théâtre du Super Bowl demain, est un stade fermé. La température prévue de -14 degrés Celsius (-22 degrés avec le facteur éolien) établirait un record de froid parmi toutes les villes hôtesses du grand événement.

Voilà qui risque d’être frisquet lors des longues files d’attente pour la sécurité. Une fois à l’intérieur, le confort sera le bienvenu.