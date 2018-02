Première victoire des Clippers sans Blake Griffin

Les Clippers ont défait les Bulls de Chicago par la marque de 113-103, samedi à Los Angeles, pour ainsi décrocher un premier gain depuis l’échange du joueur-étoile Blake Griffin.

Tobias Harris, un des joueurs acquis des Pistons de Detroit en retour de Griffin, a grandement contribué à la victoire avec une récolte de 24 points.

Danilo Gallinari a inscrit le même nombre de points que Harris, en plus d’attraper neuf rebonds. Harris et Gallinari ont chacun réussi trois tirs de trois points pendant la partie.

Zach LaVine a été le plus productif du côté des Bulls avec 21 points, neuf rebonds et quatre mentions d’assistance.

Lundi, les Clippers ont envoyé Griffin aux Pistons en retour de Harris, d’Avery Bradley, de Boban Marjanovic ainsi que d’un choix de première et de deuxième ronde. En plus de Griffin, Detroit a également acquis les services de Brice Johnson et de Willie Reed.