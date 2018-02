Rickie Fowler seul en tête après trois rondes

L’Américain Rickie Fowler a remis une carte de 67 lors de la troisième ronde de l’Omnium Waste Management de la PGA pour prendre seul la tête du classement, samedi à Scottsdale en Arizona.

Après un premier neuf difficile, le meneur a conclu sa journée de travail en calant des oiselets lors des trois derniers trous. Il montre maintenant un cumulatif de 199 (-14).

Son compatriote Bryson DeChambeau (68), avec qui il partageait la tête après 36 trous, a commis un boguey au 17e fanion. Il accuse un coup de retard sur Fowler, partageant le deuxième échelon avec deux autres concurrents, soit l’Américain Chez Reavie (67) et l’Espagnol Jon Rahm.

Rahm a d’ailleurs remis une excellente carte de 65 au cours de cette troisième journée de compétition, retranchant un coup à la normale lors de cinq des sept derniers trous.

Les Américains Beau Hossler et Matt Kuchar, qui ont tous deux remis des cartes de 64, pointent respectivement en huitième et 11e positions avec des totaux de 202 (-11) et 203 (-10).

Les Canadiens en difficulté

Ben Silverman (70) est le Canadien le mieux placé à quelques heures de la ronde ultime. Son pointage de 209 (-4) lui confère la 42e place.

Après s’être hissé à la huitième position au terme de la deuxième ronde, Adam Hadwin (74) a connu des moments difficiles, étant lui aussi 42e après 54 trous. Il a commis cinq bogueys et un double boguey.

Nick Taylor (73), le seul autre représentant de l’unifolié encore en lice, est 62eavec un rendement de 213 (N).