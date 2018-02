Performance décevante pour Charles Philibert-Thiboutot

En bonne posture à 400 m du fil d’arrivée, Charles Philibert-Thiboutot a craqué dans le dernier tour de piste pour compléter l’épreuve du Wanamaker Mile au huitième rang, samedi à New York, à l’occasion de la 111e édition des Millrose Games.

Philibert-Thiboutot a signé un chrono de 4 min 00,40 s. «Je voulais terminer parmi les trois premiers et réussir mon standard sur 1500 m pour le championnat mondial intérieur, mais j’ai complètement raté les deux objectifs, a-t-il résumé. Ce fut une de mes pires courses en carrière.»

«Avant la course, je savais que je n’étais pas dans une aussi bonne forme qu’en 2017 alors que j’avais terminé en quatrième position, mais je me disais que tout pouvait arriver, de poursuivre le protégé de Félix-Antoine Lapointe. J’occupais le troisième rang lors des 800 premiers mètres et je me suis retrouvé en deuxième place à 1200m, mais j’ai cassé dans le dernier tour. Je m’étais donné les chances de gagner, mais tout est tombé en morceaux. Je n’ai pas d’excuse.»

Des changements techniques afin de limiter les risques de blessure ont réduit la vitesse de l’olympien. «J’ai eu un problème de vitesse et ça ne pardonne pas dans une épreuve comme le Mile, a-t-il expliqué. Mon endurance était là, mais il me manquait de vitesse. Je vis une période d’adaptation. Mon objectif était de réussir un chrono de 3:55 comme l’an dernier. Le vainqueur (Chris O’Hare) a réussi un temps de 3:54,14.»

De retour en Floride dès dimanche où il pourra s’entraîner à la chaleur, Philibert-Thiboutot prendra le départ du 3000 m du New Balance Indoor Grand Prix, samedi prochain à Boston.

«La vitesse est moins importante aux 3000 m, ce qui devrait m’aider, a-t-il souligné. Au cours des dernières années, des temps très rapides ont été enregistrés à Boston. Si je peux me placer dans le peloton, je devrais être capable de réussir mon standard pour le mondial intérieur qui est de 7:52.»