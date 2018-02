NFL : la cuvée 2018 du Temple de la renommée dévoilée

Randy Moss et Terrell Owens sont les têtes d’affiche de la nouvelle cohorte qui fera son entrée au Temple de la renommée du football, le 4 août, à Canton en Ohio.

Moss et Owens seront accompagnés par Ray Lewis, Brian Urlacher et Brian Dawkins en tant que membre de l’ère moderne. L’ancien directeur général Bobby Beathard, le joueur de ligne offensive des Packers de Green Bay Jerry Kramer et le maraudeur des Oilers de Houston Robert Brazile seront également honorés.

Moss, considéré par plusieurs comme le deuxième meilleur receveur de passes de tous les temps derrière Jerry Rice, Ray Lewis, qui a remporté deux Super Bowls avec les Ravens de Baltimore, et Brian Urlacher, qui a connu une brillante carrière avec les Bears de Chicago, ont tous été élus à leur première année d’éligibilité.

