LNH 360: l'explosion des Penguins

Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 2 février 2018.

Résultats

Washington 4 – PITTSBURGH 7

Detroit 4 – CAROLINE 1

– CAROLINE 1 San Jose 3 – COLUMBUS 1

– COLUMBUS 1 Vegas 2 – MINNESOTA 5

Les Penguins explosent

Les Penguins ont marqué sept buts, notamment en raison d’une performance de quatre points d’Evgeni Malkin (2B, 2A), pour remporter une septième victoire consécutive au PPG Paints Arena.

Malkin a marqué plus d’un but et récolté trois points ou plus lors de ses trois derniers matchs. Le Russe a marqué 14 buts depuis le 1er janvier, un sommet dans la LNH, et 28 depuis le début de la saison, au deuxième rang des buteurs de la LNH, derrière son compatriote Alexander Ovechkin.

Malkin a trouvé le fond du filet à plus d’une reprise dans trois matchs consécutifs pour la première fois de sa carrière et est devenu le troisième joueur des Penguins à réussir pareil exploit lors des 25 dernières années, rejoignant Jaromir Jagr (février 1996) et Sidney Crosby (novembre-décembre 2009).

Crosby, de son côté, a amassé deux aides pour porter à 11 sa séquence de matchs avec au moins un point. La plus longue séquence du genre cette saison dans la LNH appartient à David Pastrnak des Bruins (12 matchs).

Phil Kessel a obtenu trois points pour porter son total à 62 points cette saison, au deuxième rang des pointeurs de la LNH, derrière Nikita Kucherov du Lightning (64 points).

Le Wild invincible à domicile

Eric Staal (2B, 1A) et Jonas Brodin (3A) ont chacun amassé trois points pour aider le Wild à défaire les Golden Knights et porter à 10 leur séquence de parties avec au moins un point. La formation du Minnesota égale ainsi un record d’équipe, datant de 2009 et 2014.

Devan Dubnyk (22 arrêts) a porté sa fiche à 20-10-3 et atteint le plateau des 20 victoires pour la quatrième campagne consécutive.

Eric Staal s’occupe des Golden Knights - TVA Sports

Mrazek intraitable

Petr Mrazek a bloqué 36 tirs pour permettre aux Red Wings de remporter un troisième gain consécutif à l’étranger. Mrazek a une fiche de 4-0-1 à ses cinq dernières décisions, remontant au 14 janvier dernier.

Henrik Zetterberg a obtenu une 605e mention d’aide dans la LNH pour surpasser son ancien coéquipier Pavel Datsyuk, au cinquième rang de l’histoire de l’équipe.

Les Sharks mettent fin à leur glissade

Kevin Labanc et Logan Couture ont chacun marqué un but et amassé une aide pour aider les Sharks à mettre fin à une séquence de quatre défaites.

Couture a marqué un cinquième but à ses cinq derniers buts.

20 buts pour Haula

Erik Haula (1B, 1A) est devenu le troisième joueur des Golden Knights à atteindre le plateau des 20 buts cette saison, rejoignant William Karlsson (27) et James Neal (22).

Les Golden Knights sont devenus la première équipe d’expansion à réussir pareil fait d’armes depuis 1979-1980 alors que les Oilers (6), les Whalers (4), les Nordiques (4) et les Jets (4) avaient dans leurs rangs au moins quatre joueurs de 20 buts ou plus.

