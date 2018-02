Lille subit la loi du PSG

Lille, dans le flou au niveau de sa situation financière, a sur le terrain subi la loi du Paris SG de Neymar, qui prend 11 points d'avance sur ses poursuivants en tête du Championnat de France, samedi lors de la 24e journée (3-0).

Le latéral espagnol Yuri Berchiche (45e), qui a profité d'un écran involontaire de l'Uruguayen Edinson Cavani au grand dam des Lillois, puis le Brésilien Neymar sur un coup-franc somptueux (77e) et un lob tout aussi magnifique de l'Argentin Giovani Lo Celso (87e), ont permis au PSG de s'imposer au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, onze jours avant le déplacement à Madrid pour le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Real.

En ajoutant deux bonnes parades du gardien parisien Alphonse Aréola, critiqué ces dernières semaines mais auteur d'un bon match dans le Nord, cela suffit aux Parisiens pour écarter Lille et prendre 11 points d'avance en tête du Championnat de France, quel que soit le résultat du choc entre l'AS Monaco et Lyon dimanche soir en Principauté.

Les Lillois ont longtemps tenu face aux assauts parisiens, il est vrai pas tous fulgurants. Les joueurs de Christophe Galtier n'ont pas semblé perturbés par les révélations sur leur club, déjà interdit de recrutement cet hiver en raison du flou régnant sur sa situation financière et qui a même été rétrogradé en Ligue 2 à titre conservatoire, selon le quotidien L'Équipe de samedi.$

Di Maria énervé

La veille, le même journal révélait déjà que l'ancien entraîneur du Losc Marcelo Bielsa avait assigné le club non seulement aux prud'hommes, pour protester contre son licenciement, mais aussi devant le Tribunal de commerce, afin de toucher tous les salaires restants dus jusqu'à la fin de son contrat (juin 2019).

«Le LOSC a assumé certains écueils, a assumé les mesures d'encadrement prises à son encontre par la DNCG, autant qu'il a assumé des choix sportifs et financiers forts à l'occasion du dernier mercato», a écrit le club nordiste en réaction samedi, promettant qu'il «retrouvera une situation parfaitement normale» en juin. En attendant, «priorité au sportif», pour un club qui reste 17e de Ligue 1, avec deux petits points d'avance seulement sur le premier relégable.

Pour le PSG, la soirée est quasi idéale avec notamment une discussion apaisée et souriante entre Neymar et Cavani, pour savoir lequel allait tirer un coup-franc bien placé. "Edi" l'a laissé à Neymar, qui fêtera dimanche son anniversaire à Paris, et le Brésilien s'est offert un cadeau en avance en expédiant le ballon au fond des filets (78e).

La recrue hivernale Lassana Diarra a aussi pu jouer une demi-heure et a semblé en jambes. Seul bémol pour Paris: l'Argentin Angel Di Maria a quitté la pelouse très énervé d'être remplacé, à la 71e minute du match.