Les Stars écrasent le Wild

Tyler Seguin a récolté trois points et les Stars ont défait le Wild du Minnesota au compte de 6-1, samedi à Dallas.

Le joueur de centre, qui compte six points à ses cinq derniers matchs, a fait mouche au deuxième tiers en plus de préparer les réussites de Jamie Benn et d’Alexander Radulov.

Mattias Janmark, Stephen Johns et Dan Hamhuis ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les vainqueurs.

Jason Zucker a inscrit le seul but des visiteurs.

Alex Stalock a failli quatre fois sur 29 tirs avant d’être remplacé par Devan Dubnyk devant le filet du Wild pour entamer la troisième période. Dubnyk a été déjoué à deux reprises sur neuf lancers.

Kari Lehtonen a pour sa part réalisé 29 arrêts dans la victoire.

Les Stars, quatrièmes dans la section Centrale, ont maintenant une avance de trois points sur leur rival du Minnesota.