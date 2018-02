Les Maple Leafs de Toronto rendront visite, samedi soir, aux Bruins de Boston au TD Garden.

Les Bruins et les Leafs sont, respectivement, au deuxième et troisième rangs de la section Atantique et les probabilités suggèrent que ces deux équipes s'affrontent au premier tour des séries éliminatoires.

Les Leafs ont un retard de trois sur les Bruins au classement, mais ces derniers ont disputé quatre matchs de moins.

Les deux formations ont remporté leur dernier match.