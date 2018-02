Le retour de Jagr un franc succès en République tchèque

La légende Jaromir Jagr n’a pas déçu à son premier match dans sa République tchèque natale depuis son départ des Flames de Calgary, samedi.

Jagr a amassé trois mentions d’aide dans une victoire de 7-2 des Knights de Kladno, club de deuxième division dont il est l’un des propriétaires, face au HC Benatky.



Annoncé comme le «retour du roi», l’événement était fort attendu, si bien qu'il a dû être déplacé dans un amphithéâtre situé presque 70 kilomètres plus loin pouvant accueillir 7500 spectateurs, à Liberec. Le match devait initialement avoir lieu dans un aréna avec une capacité de moins de 2000 spectateurs à Benatky.

L'ancien coéquipier de Jagr avec les Penguins, Petr Nedved, est sorti de sa retraite le temps d'un match pour affronter son ami. Il s'est lui aussi illustré, amassant un but et une mention d'aide.

Jagr, qui aura bientôt 46 ans, a été prêté à l’équipe de sa ville de naissance par les Flames. Ces derniers l’avaient préalablement placé au ballottage dans le but d’annuler son contrat d’un an d’une valeur d’un million $.



Encore aux prises avec une blessure au genou droit, le deuxième meilleur pointeur de l'histoire du circuit Bettman a été limité à un but et sept points en 22 matchs au sein de la formation albertaine.

Malgré son état de santé et le fait qu’il ait probablement disputé son dernier match dans la LNH, le phénomène de la nature n’est pas encore prêt à accrocher ses patins.

«L’amour est la plus grande énergie sur la planète, a-t-il philosophé lors de son point de presse à Kladno plus tôt cette semaine. J’ai toujours adoré le hockey, tout le temps, et je ne vois aucun problème à faire des sacrifices. C’est le plus important, le facteur qui fait en sorte qu'on puisse continuer de jouer le plus longtemps possible.»