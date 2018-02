Le Québec s’invite au Super Bowl

Il est possible de payer avec sa peau au Super Bowl!

Une compagnie québécoise a mis au point un système de paiement... par tatouage qui est à l’essai ce week-end à Minneapolis.

L’envoyé spécial de TVA Sports au Super Bowl, Andy Mailly-Pressoir, a testé cette technologie de l’entreprise montréalaise Connect & Go. Voyez le résultat dans la vidéo ci-dessus.

«C’est une expérience sans contact, explique Sébastien Auger, chef de croissance chez Connect & Go. On a déjà fait un événement avec Visa où on utilisait les tatouages. Ils ont tellement aimé l’expérience que nous avons décidé de la reproduire au Super Bowl.

«Les gens viennent chercher leur tatouage semi-permanent et amassent des dollars pour les dépenser au cours de la journée.»

Ces puces électroniques, qui sont reliés au compte de carte de crédit, permettent aussi aux visiteurs de participer à des activités de réalité virtuelle, dont une sert à amasser des fonds pour une bonne cause.

«Quand tu danses, un avatar imite tes mouvements. Plus tu danses, plus tu amasses de l’argent. Une partie de l’argent sera remise à une œuvre caritative choisie par US Bank et Visa», indique Sébastien Auger.