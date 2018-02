Julien prône le renforcement positif

En dépit de la saison catastrophique de son équipe, Claude Julien n’a pas souvent montré de signes d’impatience. Bien sûr, il y a eu deux ou trois montées de lait au cours des dernières semaines. Toutefois, l’approche du renforcement positif semble être celle qu’il préconise.

«La plus grande leçon que j’ai apprise, c’est de demeurer positif. Il ne faut pas l’être au point d’être un meneur de claque, mais c’est important de rappeler aux gars que ça (le succès) commence avec notre niveau de compétitivité. Et au cours des deux derniers matchs, on a travaillé fort», a expliqué l’entraîneur du Canadien au terme de l’entraînement de son équipe, vendredi.

«À l’instar d’une séquence de défaites, on voit les séquences de victoires se profiler avant qu’elles ne s’enclenchent. Présentement, c’est important que je garde ça à l’œil et que je mette l’accent sur les choses que nous faisons bien, a poursuivi Julien. Ensuite, je dois ajouter un petit quelque chose d’un soir à l’autre en espérant que la confiance et les buts reviendront et que les victoires suivront. C’est de cette façon que nous devons construire.»

L’école de la vie

La philosophie du Franco-Ontarien se défend. Ses hommes tiennent leur bâton tellement serré qu’il ne lui servirait à rien d’en ajouter une couche en déversant son fiel sur eux.

Il pousse même la philosophie du positivisme en stipulant que le passage à vide de sa troupe, qui n’a remporté que 4 de ses 16 derniers matchs, pourrait finir par rapporter des dividendes.

«La situation dans laquelle nous nous trouvons présentement est frustrante pour tout le monde. Mais je sais qu’un jour, que ce soit d’ici la fin de la saison ou au début de la prochaine, quelque chose va ressortir de ça. Nous avons de jeunes joueurs qui, présentement, apprennent à la dure. Ce genre d’épreuve va les rendre plus forts.»

Un peu comme si ses hommes allaient, en quelque sorte, à l’école de la vie.

Répondre dès le départ

Parlant de leçon, la dernière fois que le Canadien a croisé le fer avec les Ducks, il a eu droit à une démonstration de jeu physique. Incapable de rivaliser sur ce plan, le Tricolore s’était incliné 6 à 2, malgré un barrage de 45 tirs, dont 30 uniquement en deuxième période.

Avec Randy Carlyle – un entraîneur de la vieille époque – derrière le banc des visiteurs, la recette pourrait bien être la même samedi après-midi.

«On s’en souvient. Ça nous a pris une période avant de répondre. Demain (samedi), il faut commencer de cette façon, a soutenu Julien. On doit aussi utiliser notre rapidité, car notre équipe a peut-être un léger avantage sur les Ducks à ce niveau-là.»