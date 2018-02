«Hommage» à Brady sur la Zamboni!

À la veille du Super Bowl, les Bruins ont encouragé les Patriots de façon humoristique, samedi soir.

Pendant le premier entracte du match contre les Maple Leafs, une fausse chèvre portant le numéro 12 de Brady sur son chandail des «Pats» a défilé sur la Zamboni, à la grande joie des spectateurs.

Pourquoi une chèvre? Pour ceux qui l’ignorent, comme on dit de Brady qu’il est le meilleur de tous les temps, on l’appelle le G.O.A.T (Greatest of all time). Et en français, chèvre est la traduction de goat (l’animal). Voilà pour l’explication!