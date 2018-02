«Genie» sera bien accompagnée au Super Bowl

La Québécoise Eugenie Bouchard sera en bonne compagnie, dimanche soir au Minnesota, lors du 52e Super Bowl.

L’athlète de 23 ans assistera à la grand-messe du football avec le partisan John Goehrke, celui-là même qui avait gagné son pari lors du dernier Super Bowl pour obtenir un rendez-vous galant avec elle.

Bouchard et son compagnon répondront d’ailleurs à vos questions par le biais du compte Twitter de NFL Canada, dimanche midi (heure de l'Est).

Going to be taking over @NFLCanada’s Twitter with John to answer your questions at 11am CT TOMORROW! Get yours in NOW using the hashtag #SuperBowlDate!!! pic.twitter.com/vNDasiy0z1