Gabriela Dabrowski s’incline en demi-finale du double en Russie

Le parcours de la Canadienne Gabriela Dabrowski en double s’est arrêté en demi-finale lors du tournoi de la WTA de Saint-Pétersbourg, samedi en Russie, alors que sa coéquipière Yifan Xu et elle se sont inclinées en deux manches de 6-4 et 6-2 contre Timea Bacsinszky et Vera Zvonareva.

Dabrowski et Xu, qui étaient les favorites du tournoi, n’ont pas été en mesure de profiter pleinement des huit balles de bris offertes par leurs adversaires, complétant le bris seulement trois fois. Elles ont échoué à deux reprises en autant d’occasions lors de la deuxième manche.

Les gagnantes ont été beaucoup plus opportunistes, arrachant le service de leurs vis-à-vis quatre fois, dont trois fois seulement lors du second set. Elles ont par ailleurs remporté 50 % des points lorsqu’elles étaient en retour de service, dans cette rencontre qui a duré 69 minutes.

Dabrowski a fait tourner les têtes en remportant la finale du double mixte des Internationaux d'Australie en compagnie du Croate Mate Pavic, la semaine dernière. La Canadienne est désormais détentrice de deux titres en double mixte. Elle avait remporté le tournoi de Roland-Garros.