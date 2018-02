Des revirements à la tonne chez les Canadiens

Karl Alzner et Jeff Petry devaient former le duo le plus stable du Canadien. À 31 matchs de la fin de la saison, cette affirmation s’avère juste... mais seulement en partie.

Puisqu’ils n’ont pratiquement pas été séparés depuis le début de la campagne, il s’agit effectivement de la paire la plus stable utilisée par Claude Julien. Cependant, lorsqu’on jette un coup d’œil du côté des statistiques, on remarque que cette stabilité prend le bord.

Parmi tous les défenseurs de la LNH, Jeff Petry (70) et Karl Alzner (67), les deux joueurs les plus utilisés chez le Tricolore, pointent respectivement au deuxième et au sixième rangs dans la colonne des joueurs ayant commis le nombre le plus élevé de revirements depuis le début de la saison. Une colonne dominée par les 95 revirements de Brent Burns, des Sharks de San Jose.

Voilà l’une des explications des carences de l’équipe en attaque. Pas facile de marquer des buts lorsque vos joueurs de centre éprouvent des difficultés dans le cercle des mises en jeu et que vos défenseurs perdent la rondelle constamment.

Communication sans voix

Pourtant, les sorties de zone et le jeu de transitions sont deux aspects du jeu sur lesquels les troupiers de Julien travaillent à presque tous les entraînements.

«Dans les pratiques, les attaquants n’appliquent pas autant de pression. Tu peux te permettre de faire des jeux plus à risque, a expliqué Alzner en entrevue avec Le Journal de Montréal. En situation de match, tu dois reconnaître rapidement la façon dont la pression se dessine et savoir où se trouvent les joueurs démarqués. Ça repose beaucoup sur la communication. Si elle n’est pas assez rapide, le jeu avorte.»

Justement, on a parfois l’impression que les deux vétérans ignorent la position de leur partenaire sur la patinoire. Pourtant, Alzner assure que Petry et lui ont maintenant développé certaines affinités.

«Ça va de mieux en mieux. Je sais comment Jeff joue et comment il se comporte à l’intérieur du système. C’est la même chose pour lui à mon égard. Alors, on parvient à se lire un peu mieux sur la glace», a assuré l’ancien défenseur des Capitals.

Toutefois, ce dernier a reconnu une certaine lacune chez son compagnon et lui. Une lacune qui n’a rien à voir avec le talent.

«On essaie de se parler abondamment sur la glace. Cependant, notre problème, c’est qu’on n’a pas une voix qui porte beaucoup, alors ce n’est pas toujours évident. Ce n’est pas comme (Jordie) Benn. Lui, il a toute une voix ! Tout le monde peut l’entendre.»

Feu vert pour Petry

Bien qu’Alzner assure bien compléter son partenaire, on peut se demander si la propension de Petry à se porter en attaque et à prendre des risques parfois mal calculés ne l’oblige pas à jouer sur les talons.

C’est du moins l’impression qu’on a eue lors du premier but des Blues, mardi soir à St. Louis. Lorsque Petry a commis sa bourde en territoire neutre, Alzner avait déjà amorcé son patinage à reculons, ce qui avait donné une marge de manœuvre plus que nécessaire à Ivan Barbashev.

«Je suis habitué à faire ça (demeurer en retrait). Ça a toujours été mon rôle, a-t-il soutenu. Je ne me vois pas comme celui qui a la responsabilité de couvrir son partenaire. Je me vois plus comme celui qui lui permet de se porter en attaque.»

«Je ne veux pas qu’il sente qu’il doit se retenir. S’il voit une ouverture, je veux qu’il soit à l’aise d’y aller. Je veux qu’il sache et qu’il sente qu’il a le feu vert. Je serai là derrière à faire de mon mieux, que ce soit face à un surnombre ou autre chose.»

Sauf que parfois, il semble en avoir plein les bras.

Nouvelles de Danault

Avec deux matchs en 24 heures, les deux gardiens du Canadien verront de l’action ce week-end. Antti Niemi affrontera les Ducks samedi après-midi. Carey Price retrouvera sa place dimanche contre les Sénateurs.

Au chapitre des bonnes nouvelles, Phillip Danault prend du mieux. Il s’est entraîné deux fois en solitaire cette semaine. Toutefois, puisqu’il s’agit d’une commotion cérébrale, une rechute est toujours possible.

Claude Julien a également indiqué que Shea Weber n’a plus à se déplacer avec sa botte protectrice et qu’il a recommencé à s’entraîner en gymnase.