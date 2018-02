Canadiens: l'avenir n'est pas rose

Publié aujourd'hui à 09h23

La saison des Canadiens de Montréal est un désastre. Le pire, c’est que lorsqu’on regarde la façon avec laquelle les rivaux directs du Tricolore progressent, et surtout le nombre de jeunes joueurs talentueux qu’ils comptent dans leurs formations, il est difficile de se dire que les prochaines saisons seront mieux pour la troupe de Claude Julien.

Les Bruins de Boston font partie des meilleures équipes de la LNH cette saison et les David Pastrnak, Charlie McAvoy et Jake DeBrusk n’en sont qu’à leurs premiers pas dans la LNH. Les Devils du New Jersey ont effectué un virage jeunesse fort profitable, notamment avec l’arrivée de Nico Hischier. Les Hurricanes de la Caroline aussi montrent des signes encourageants et les jeunes Sebastian Aho et Noah Hanifin jouent déjà des rôles importants. Et que dire évidemment des Maple Leafs de Toronto d’Auston Matthews ainsi que du Lightning de Tampa Bay dont les succès au repêchage n’ont plus besoin de présentation.

Pendant ce temps, le Tricolore continue de s’enfoncer et la relève à court ou moyen terme semble inexistante.

Cette année, c’est terminé. L’an prochain, les Canadiens feront-t-ils les séries? Très difficile de répondre oui à cette question.

Une lacune majeure

En ce moment, le CH possède plusieurs lacunes évidentes et la principale est certainement la brigade défensive.

Plus ça avance, plus je pense qu’on ne peut pas en demander plus aux défenseurs en place. Ils jouent à la hauteur de leur talent: des sixièmes défenseurs au mieux dans la LNH. Et je suis poli en disant cela.

Si seulement, comme certains rivaux de l’Est mentionnés plus haut, les Canadiens pouvaient se réjouir en disant qu’un ou deux jeunes de l’organisation frappent à la porte.

Vous savez quoi? Le Rocket de Laval compte actuellement sur la deuxième pire brigade défensive de toute la Ligue américaine de hockey!

Le Rocket ratera aussi les séries pour une cinquième année sur six. Ne cherchez pas le problème plus loin...

Pacioretty, la clé?

Une façon avec laquelle Marc Bergevin pourrait améliorer sa relève serait d’échanger le capitaine Max Pacioretty.

Du moins, c’est ce que les rumeurs laissent entendre. Il y aurait beaucoup d’intérêt pour Pacioretty qui, dans une saison de misère, demeure quand même le meilleur pointeur des Canadiens et terminera vraisemblablement avec entre 20 et 25 buts.

Bergevin n’a pas le droit de se tromper s’il échange l’Américain.

D’ailleurs, on nous dit que plusieurs recruteurs professionnels des Canadiens sont très actifs aux quatre coins de la LNH en ce moment afin d’épier les joueurs des différentes équipes. C’est normal, quelque chose doit bouger dans cette organisation.

Par contre, j’espère que Bergevin n’a pas envoyé les mêmes éclaireurs qui lui ont conseillé de faire l’acquisition des Ales Hemsky, Joe Morrow, Mark Streit, Karl Alzner, Jordie Benn ou Logan Shaw...

Les Canadiens de Montréal ont fait beaucoup trop d’ajouts inutiles au cours des dernières saisons et le directeur général de l’équipe possède une dernière chance de ramener, un peu, l’équipe sur les rails.

Long hiver

Avec tout ça, il ne reste plus que 31 matchs à la saison régulière. Trente et une parties à savoir que tu ne feras pas les séries. Trente et une parties à jouer pour une équipe qui n’a pas d’identité, pas de force majeure.

Bref, 31 matchs pour se rappeler à quel point l’hiver est long.