52e Super Bowl: la quarantaine heureuse

À 40 ans bien sonnés, Tom Brady joue encore du football de grande qualité, au point où il risque fort d’être nommé joueur le plus utile de la saison dans la NFL samedi soir. Le voilà donc parmi un groupe sélect d’athlètes ayant trouvé la fontaine de Jouvence pour amorcer la quarantaine en force. Quelle est la place de Brady au sein de ces vénérables sportifs d’exception? C’est le moment de se pencher sur la question.

Tandis que bon nombre d’athlètes commencent à voir leurs performances dépérir dans la trentaine, Brady a rejoint un cercle restreint de phénomènes dont le jeu demeure à son plus haut niveau à 40 ans et plus.

Le célèbre quart-arrière des Patriots vient de connaître une formidable saison avec 4577 verges, 32 passes de touchés, huit interceptions et 66,3 % de ses passes complétées.

Il a de nouveau guidé les siens vers une remontée spectaculaire en finale de la conférence américaine face aux Jaguars de Jacksonville pour mériter une huitième présence au Super Bowl. L’an dernier, à 39 ans, il était déjà devenu le quart-arrière le plus âgé de l’histoire à remporter le match ultime et il tentera demain d’ajouter une sixième bague à sa collection, ce qui serait du jamais-vu dans la NFL, quelle que soit la position.

Jeune quarantaine!

Pour le moment, il est plutôt difficile de positionner Brady dans l’histoire parmi les quadragénaires de tous sports confondus puisqu’il vient de souffler 40 bougies en août dernier.

Le fait est que parmi les sportifs cités ci-dessous à titre comparatif, quelques-uns ont maintenu un haut niveau de performance jusque dans le milieu de la quarantaine. Même si Brady ne montre encore aucun signe évident de ralentissement, il est impossible de spéculer sur son succès potentiel et sa durabilité dans les années à venir.

D’autres athlètes ont été décorés de championnats ou d’honneurs individuels dans la quarantaine, mais les exigences physiques requises d’un sport à l’autre peuvent être difficilement comparables. À titre d’exemple, les golfeurs et les joueurs de baseball ont été plus nombreux que les représentants des autres sports à s’illustrer une fois la quarantaine entamée.

Assez rare au football

Dans la NFL, quelques rares spécimens ont continué de bien paraître à 40 ans et plus.

Le dernier en lice avant Brady était le quart-arrière Brett Favre, qui avait connu un regain de vie à 40 ans en transportant les Vikings du Minnesota en finale de conférence en 2009 après une campagne de 33 passes de touchés et 4202 verges. Il a toutefois frappé un mur la saison suivante.

D’autres quarts-arrières comme Warren Moon et Vinny Testaverde ont prolongé leur carrière dans la quarantaine, mais dans des rôles plus effacés, sans s’approcher le moindrement du rendement d’un Tom Brady.

George Blanda est reconnu comme le joueur le plus âgé de l’histoire de la NFL, lui qui a joué sa dernière saison à 48 ans, mais à ses neuf dernières campagnes, il avait le rôle moins exigeant de botteur.

Aux autres positions, seul le grand receveur Jerry Rice s’est démarqué à 40 ans avec une saison de 1211 verges et 7 touchés, atteignant même le Super Bowl avec les Raiders d’Oakland en 2002, mais sa production a décliné par la suite jusqu’à ce qu’il raccroche à 42 ans.

Voilà qui démontre à quel point les exploits de Brady sont plutôt rarissimes sur un terrain de football, à son âge. Le quart-arrière le plus décoré de l’histoire a souvent affirmé qu’il se voit jouer jusqu’à 45 ans. L’avenir nous dira si c’est réaliste, mais son jeu actuel relève déjà de l’inimaginable.

Gordie Howe

Hockey

À 40 ans, le légendaire membre des Red Wings a connu la saison la plus productive de sa carrière avec 103 points. Il a été élu parmi les étoiles de la LNH à deux reprises après son 40e anniversaire et il a prolongé sa carrière professionnelle jusqu’à 52 ans.

Jaromir Jagr

Hockey

Depuis qu’il a célébré ses 40 ans, l’immortel Tchèque a inscrit pas moins de 101 buts et 167 passes avec cinq équipes différentes. Sa carrière tire à sa fin, mais il a profité de ses dernières saisons étonnantes pour se hisser au troisième rang dans l’histoire des compteurs.

Chris Chelios

Hockey

Après son 40e anniversaire, le défenseur a remporté deux coupes Stanley avec les Red Wings de Detroit et la médaille d’argent olympique avec les États-Unis. Il a aussi été invité pour une 11e fois au match des étoiles de la LNH et a pris sa retraite à 48 ans.

Kareem Abdul-Jabbar

Basketball

La légende des Lakers de Los Angeles a aidé les siens à remporter deux fois la finale de la NBA en trois présences après son 40e anniversaire. Il n’a surtout pas joué un rôle obscur, lui qui a été partant et parmi les étoiles du circuit à ses trois dernières saisons.

George Foreman

Boxe

Le poids lourd a remporté 18 de ses 20 combats à partir de 40 ans et il a même enlevé les titres mondiaux IBF et WBA à 45 ans. Entre 28 et 38 ans, il avait pourtant quitté la boxe.

Bernard Hopkins

Boxe

Hopkins n’a certainement pas ralenti la cadence avec l’âge, lui qui est devenu le plus vieux champion du monde WBC de boxe, en 2011, à 46 ans. Le mi-lourd a réitéré à 49 ans en unifiant les titres IBF et WBA.

Dara Torres

Natation

À 41 ans, la nageuse américaine et maman a pris part à ses cinquièmes Jeux olympiques en 2008, à Pékin. Elle a épaté la planète avec trois médailles d’argent au relais 4 x 100 m, au relais 4 x 100 m libre et au 50 m libre.

Jack Nicklaus

Golf

Le mythique golfeur a remporté 15 de ses 18 titres majeurs avant 40 ans, mais en 1986, il est devenu le champion du tournoi des maîtres le plus âgé de l’histoire de l’événement, à 46 ans.

Barry Bonds

Baseball

En 2004, à 40 ans, le redoutable cogneur a hérité du titre de joueur le plus utile dans la Ligue nationale, pour une septième fois. Sa réputation a toutefois été entachée en raison d’allégations de dopage.

Roger Clemens

Baseball

Après avoir eu 42 ans, Clemens a remporté le trophée Cy Young, remis au meilleur lanceur de la Ligue nationale, avec les Astros de Houston. Il avait alors montré une fiche de 18-4. Il a été élu parmi les étoiles à trois reprises dans la quarantaine. Des allégations de dopage pèsent aussi contre lui.